Clem - S08 E07 - L'art d'être papa

Michel est réintégré. Ce qui est un moment dur pour Adrian qui redevient professeur d’espagnol. Ses ambitions sont mises à mal en même temps que ses rêves de famille reculent. Pourquoi Alyzée refuse t’elle d’avoir un autre enfant ? Côté Munoz, Jean-Paul, le père de Clem et Salomé, est revenu ! Et sa cohabitation avec sa fille est pour le moins orageuse. Difficile le rôle de « papa à distance ». Avec Michel, en revanche, ce sont les grandes retrouvailles et la présence de Jean-Paul tombe bien : Michel est réintégré comme proviseur mais il doute. Il a d’autres plans en tête, qui risquent de ne pas plaire à Marie-France.