Clem - S10 E02 - Maman

Sortie de l'hôpital, Clem est bien décidée à reprendre le cours de sa vie. Mais retrouver sa place de mère risque de prendre plus de temps que prévu. Quant à Baptiste, il est de plus en plus distant... Lorsque Clem annonce sa décision de déménager, Emma sombre dans un inquiétant mutisme et Valentin, qui cache des activités illicites à sa mère, est insaisissable. Même Alyzée, enfin de retour, et Adrian, ne peuvent plus lui venir en aide.