En savoir plus sur Agustin Galiana

La tribu se resserre autour du drame de l’empoisonnement d’Emma. Tout en menant l’enquête, Clem rêve d’une nouvelle vie avec Fred, pour elle et ses enfants. Mais Fred est rattrapé par ses mensonges … Val, lui, s’engage de plus en plus dans l’écologie auprès de Clara, s’éloignant d’Izia et de Joris.