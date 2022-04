En savoir plus sur Agustin Galiana

Suite aux révélations d’Emma et de Val, Clem ouvre les yeux sur la vérité et se montrera plus combative que jamais ! Première cible : Iris, la prof de Val. Mais ce n’est pas la seule que Clem doit maintenant affronter. Adrian, lui, accepte enfin qui il est vraiment et va devoir réparer ses erreurs. N’est-ce pas trop tard ?