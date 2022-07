En savoir plus sur Agustin Galiana

Abattu par les révélations fracassantes de Clara, Val doute… Le bébé leur échappe finalement, mais c’est sans compter l’intervention de Clem et de toute la tribu. Perdus dans leurs combats, les couples sont plus en danger que jamais : Adrian arrivera-t-il à conquérir Amélie ? Clem et Matthieu se donneront-ils une deuxième chance ?