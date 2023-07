Clem - S13 E04 - Sur le fil

En savoir plus sur Agustin Galiana

Qui croire ? Quelles vérités ? Clem confronte enfin Jérôme, suite à la découverte de ses mensonges. Mais est-ce aussi simple que cela ? Et lorsqu’Emma accuse Matthieu de violence et que ce dernier nie, son choix est impossible. Val, lui, semble sorti d’affaires grâce à la main tendue d’Iris, sa vénéneuse prof. Mais que cache ce revirement ? Tandis qu’Adrian et Marie-France, eux, pourraient bien payer les conséquences de leurs rêves éveillés, petit à petit Clem sombre...