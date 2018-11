A Cheynouville, les grandes vacances touchent à leur fin. Pour Clem, c’est le début d’une nouvelle aventure : un nouvel appartement où Emma et Vava auront enfin leur propre chambre. Tout va pour le mieux… jusqu’à cette nuit où sa vie et celle d’Alyzée vont basculer. Victime d’une agression, Clem va réagir, se battre et comprendre que vivre, c’est prendre des risques. Mais à quel prix ?