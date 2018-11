Antonio, le premier amour de Caro, fait maintenant partie de la vie d’Adrian, Alyzée et Pablo. Mais Xavier ne voit pas ce retour d’un très bon œil. L’idée que cet homme s’installe à Cheynouville lui est insupportable. D’autant que Noël approche et qu’Adrian aimerait enfin le passer avec son père. Entre les préparatifs de Marie-France, les amours de Clem et l’arrivée d’Antonio, le Noël chez les Munoz risque d’être épique !