Salomé et Jean-Paul s’entendent enfin ! Il parvient même à trouver à sa fille un stage auprès de Marie-France. Le bonheur semble revenu dans la tribu… jusqu’à ce qu’Adrian et Alyzée arrivent avec un bébé. C’est la stupeur ! Qui est ce bébé ? D’où vient-il ? Quel risque viennent de prendre les deux amoureux ? Inès agit de plus en plus bizarrement et Jean-Paul, très soucieux, semble le seul à comprendre ce qui lui arrive.