Il faut trouver un mec à Clem... Salomé et Adrian décident de prendre le taureau par les cornes et inscrivent Clem sur un site de rencontre. Résumé de l'épisode : après son altercation avec son professeur de français, Valentin risque l'exclusion. Clem est bien décidée à ne plus lâcher son fils d'une semelle. Mais Valentin est toujours sous la coupe de Tony...