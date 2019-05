On est toujours trahi par ceux que l'on aime...

Clem le sait, sa relation avec Baptiste est bel et bien terminée. Ce dernier a refait sa vie avec une autre femme. Mais que s'est-il passé durant ces 6 dernières années ? Valentin ne supporte plus que sa mère ne prononce ne serait-ce que son nom. Intriguée et poussé par son fils, Clem décide d'aller au domicile de Baptiste afin de connaître les raisons qu'il anime. Ce n'est qu'une fois arrivée chez lui qu'elle va faire une terrible découverte... Baptiste est désormais en couple avec sa meilleure amie Alizée. Une véritable trahison pour Clem... Extrait de l'épisode 2 de Clem.