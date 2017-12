Clem - Vive les vacances !

Trop les boules pour Clem de voir tous ses potes partir faire du camping et devoir rester à la maison pour s’occuper de Bébichou. Sauf que Julien reste lui aussi pour s’occuper de son fils, alors c’est maintenant ou jamais si Clem veut le récupérer ! Du côté des parents de Clem, toujours séparés, pas de vacances non plus pour eux cette année. En plus Jean-Paul finit par prendre un appart et met Caro devant le fait accompli. Pari risqué qui pourrait bien donner le coup de grâce à leur mariage. L’été s’annonce chaud chez les Boissier !