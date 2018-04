Inès est de nouveau victime de sa maladie (S08E08)

La jeune femme vient tout fraîchement de quitter Stéphane, car elle ne veut pas de sa « pitié » et qu’elle le prenne surtout pour une malade. Mais cela n’arrange pas la situation, et inquiète au contraire Stéphane. Ses inquiétudes seront vite confirmées puisqu’Inès est injoignable et introuvable. Salomé, Adrian, Stéphane et Jean-Paul mettent tout en œuvre pour la retrouver. Leurs efforts auront enfin payés puisqu’ils retrouveront Inès en train de s’embrouiller avec un passager.