Jean-Paul ouvre enfin son cœur à Salomé (S08E07)

Bien que Jean-Paul fasse l’effort de revenir chez Clem, son retour Paul ne se passe pas comme prévu. Les tensions sont au rendez-vous avec Salomé. La jeune fille garde en réalité une rancœur qui ne l’a pas quitté depuis qu’il est parti. Et Jean-Paul en paye aujourd’hui les conséquences. Face à lui, c’est une jeune fille rebelle, marquée par son absence et qui a ainsi brisé la communication avec son père. Ne pouvant laisser sa fille dans cet état et rongé par le regret, Jean-Paul décide de lui ouvrir son cœur. Le papa veut faire des efforts pour se rapprocher d’elle et la redécouvrir. Toutefois, pour Ben, il reste encore du travail…