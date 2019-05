Plus la saison avance, plus les doutes augmentent quant à l'accident de voiture qui a couté la vie à la maman de Clem. Qui est le motard qui sort Clem de l'habitacle ? Après son altercation avec son professeur de français, Valentin risque l'exclusion. Clem est bien décidée à ne plus lâcher son fils d'une semelle. Mais Valentin est toujours sous la coupe de Tony...