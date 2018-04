Un 2e bébé pour Adrian ? (S08E07)

Adrian aura bien eu raison de s’inquiéter du changement de Camilia, son élève, puisque la jeune fille a eu un bébé, une situation très compliquée pour elle. En effet, d’après elle, cette grossesse a été non désirée et surtout elle appréhende la réaction de sa mère. Dans sa détresse, Camilia rejoint son professeur d’espagnol et lui demande de garder son bébé le temps qu’elle essaye d’en parler à sa mère. Adrian accepte sans trop avoir le choix et se retrouve un bébé sous les bras. Déjà réfractaire à l’idée d’avoir un nouveau bébé, comment Alyzée prendra-t-elle la nouvelle ?