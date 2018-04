Un enterrement de vie de garçon façon country (S08E10)

Pour l’enterrement de vie de garçon d'Hicham et Aurélien, le thème country est à l’honneur. Les santiags, les chapeaux de cowboys et les robes sexy façon westerns seront de sortie pour rendre ce moment unique et magique et qui réunira tous les proches d’Hicham et Aurélien. Sur une danse country, les amis se déhanchent et se déchaînent, notamment Adrian, le danseur talentueux. Baptiste sort également le grand jeu, l’occasion de séduire la belle Clem. Extrait de l’épisode 10 de la saison 8 de Clem.