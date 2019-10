Clique - La série inédite débarque en exclusivité sur MYTF1

Une nouvelle série signée par les scénaristes de "Skin" débarque en intégralité sur MYTF1. Faites connaissance avec Georgia, Holly et "La clique".

Depuis le mois de juin, MYTF1 propose à ses utilisateurs une expérience de consommation totalement renouvelée mais également une nouvelle offre de contenus riche de plus 7500 heures. La plateforme dispose de toutes les plus grandes marques des antennes du Groupe en replay mais aussi d'un nouveau line up AVOD. Parmi toute cette nouvelle offre, les utilisateurs pourront découvrir en exclusivité, dès le 8 novembre, la série britannique Clique imaginée par la scénariste de Skins, la série teens la plus emblématique de ces dix dernières années.

CLIQUE PAR LA SCÉNARISTE DE SKINS

Georgia et Holly, amies depuis l’enfance, vivent leurs premiers jours à l’université d'Edimbourg. Rapidement, Georgia se retrouve enrôlée dans la Clique : un mystérieux programme de parrainage initié par une charismatique professeure d’économie.

Ecrite à la manière d'un thriller psychologique, Clique est centrée sur la quête identitaire des adolescentes et de leurs ambitions, un thème qui n’est pas sans rappeler l’univers sulfureux de la série Skins. En effet, la série teenage, lancée en 2007, fut scénarisée par Jess Brittain devenue aujourd’hui la créatrice de Clique.



Diffusée en Grande Bretagne sur BBC One, Clique est composée de 2 saisons de 6 épisodes.

Avec : Synnove Karlsen, Rachel Hurd Wood, Sophia Brown, Aisling Francios

L’OFFRE AVOD DE MYTF1

La plateforme de replay, aux 19 millions d’utilisateurs, propose le plus large line up de contenus à utilisateurs.

- Les plus grandes franchises des antennes en replay - 6000 heures

Un nouveau line-up AVOD- 2500 épisodes, 40 séries, déployé autour de 5 verticales :



- Mangas : Captain Tsubasa, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia, Nicky Larson

- Novelas : Au nom de l’amour, Missing Bride, la vengeance de Veronica

- Fictions françaises : La vengeance aux yeux clairs, Very Bad Blague, Sous le Soleil, Random

- Fictions étrangères : Believe, The 4400, Melrose Place.

- TV Realité : My Story, Eva dans son mood, Sneakers