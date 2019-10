Clique - S01 E01

Holly et Georgia sont des amis d’enfance qui viennent d'arriver à l'université à Edimbourg. Holly est plus calme et plus prudente que Georgia, qui se jette volontairement dans la folie de la première année.Lorsque les deux assistent à une conférence électrisante de la part d’un professeur d’économie, Jude McDermid, tous deux envisagent leur avenir et envisagent de postuler au programme de stages de l’élite de Jude. Georgia est déterminée à faire partie de la clique puissante et glamour de filles alpha entourant Jude et Holly commence à se sentir laissée pour compte.Mais alors que les deux filles entrent dans le tourbillon social et les fêtes somptueuses de la Clique, leur amitié est mise à l'épreuve. Holly sent quelque chose de sinistre derrière la façade étincelante.