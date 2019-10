Clique - S01 E02

Après des événements choquants, Holly est plus que jamais convaincue que quelque chose ne va pas chez Solasta Finance et au cœur de la clique. Georgia est plus distante que jamais et tout le monde semble prétendre qu’il existe une explication raisonnable à tout ce qui s’est passé. Lorsque Georgia annonce qu'elle a été acceptée dans le programme de stage et qu'elle emménage dans la maison des filles, Holly se retrouve de côté. Coincée dans les couloirs avec seulement Elizabeth pour compagnie, elle décide de devenir proactive. Alors qu'elle plonge plus profondément dans le monde scintillant d'Alistair McDermid, Jude et ses filles, Holly se trouve de plus en plus méfiante à l'égard de leur comportement mais en même temps attirée par la vie qu'elles représentent. Lorsque le banquier Rory s'intéresse très personnellement à Holly, elle a peut-être trouvé son invitation parfaite à la fête.