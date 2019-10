Clique - S01 E03

Holly est prête à commencer sa nouvelle vie au sein de la clique de Jude. Mais comme Georgia continue de faire pression pour obtenir une position concurrentielle à Solasta, Holly reste suspicieuse - un sentiment qui ne fait que se renforcer lorsqu'elle commence à recevoir des messages d'avertissement d'un mystérieux inconnu. Alors que la pression monte sur Georgia, Jude et ses autres filles, s'accrochent à leur ancienne loyauté et ferment les yeux sur les circonstances extraordinaires qui les entourent. Lors d’une soirée, les choses se compliquent et les nouvelles et les anciennes amitiés se retrouvent mises à l’épreuve.