Clique - S01 E06

Holly a été poussée à l'extrême et maintenant elle doute de tous les choix qu'elle a faits en cours de route - à qui doit-elle faire confiance ? Les enjeux sont énormes et il n’y a nulle part où aller. Avec tout ce qui semble sur la table, tout le monde doit rendre compte de son comportement et du rôle qu’il a joué dans les terribles événements de ce premier mandat. Mais même maintenant, il reste une carte à jouer, Holly devra avancer dans la bataille finale pour sauver Georgia des ténèbres qui les ont toutes les deux entraînées.