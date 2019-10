Clique - S02 E01

Holly est de retour pour sa deuxième année d'université. Elle est dure et n’a besoin de personne pour se battre. Holly vit avec son amie Louise et deux nouveaux élèves plus jeunes qu'elle - Rayna et Fraser - qui sont fascinés par les événements de l’année dernière mais Holly veut juste garder ses distances et avancer. Holly rencontre un groupe de garçons qui n’ont pas peur de défier leurs camarades de l’université. Dirigée par l’énigmatique Jack, Holly se sent attirée par cette nouvelle clique, mais elle a quelque chose d’étrange qu’elle n'arrive pas à comprendre. Mais un événement choquant empêchera Holly de rester dans l'ombre.