Clique - S02 E03

En l'absence de Rayna, Holly est désespérée de la découverte de cette nuit. Lorsque l'université agit pour punir les garçons et expulse Jack sur la base d'une accusation, ils se rendent en ville avec le doyen des étudiants et découvrent qu'il a des squelettes dans son propre placard. Incapable d'ignorer la corruption, Holly se retrouve avec les garçons - mais sont-ils dangereux ? Louise commence à remettre en question les croyances qu’elle défend si durement. Est-ce que tout ce que Rayna a dit à Holly est vrai ? Agnès cache-t-elle plus que la corruption? Tandis que tout le monde se débat avec sa version de la vérité, les événements de cette nuit sur la plage ont des conséquences dramatiques.