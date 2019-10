Clique - S02 E05

Alors que la police avance lentement, Holly décide de prendre les choses en main - cherchant à obtenir le châtiment de ceux qu'elle croit responsables et des conseils de se vieux amis. Mais au fur et à mesure qu’elle se rapproche de la vérité, Holly se rend compte qu’elle devra prendre les choses en main. Jack est hanté par des doutes sur sa propre innocence dans les événements. Ben essaie d’aider mais seule la famille de Jack sait la vérité sur ses démons. La mission de Holly devient claire et effrayante et, bientôt, des visages familiers la rejoindront.