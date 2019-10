Clique - S02 E06

Holly lutte avec son côté obscur alors qu'elle tente de rendre sa propre forme de justice. Et avec Rachel à ses côtés, rien n'est certain. De retour dans la ville, Ben organise une marche des hommes visant une foule prévisible de jeunes hommes en colère. Barney et Aubrey se retrouvent de part et d'autre de la bataille. Agnès commence à s'interroger sur son rôle parental mais le mal est déjà fait. À mesure que tout le monde se rassemble, les vérités pourries au cœur des familles, des amitiés et des relations seront entraînées dans la lumière, avec des conséquences explosives pour tous.