Closer, entre adultes consentants

Larry (Clive Owen), médecin, aime Anna (Julia Roberts), photographe, qui le trompe avec Dan (Jude Law). Alice (Natalie Portman), strip-teaseuse, aime Dan, écrivain et manipulateur, mais le trompe quand même avec Larry. Deux couples entament un diabolique chassé-croisé amoureux. Pulsions et perversions : au jeu de la séduction, il n'y a aucun tabou. Entre manipulation et trahison, personne ne sortira indemne...