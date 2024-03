Coach en mariage et... célibataire !

Molly, professeure de gym et coach pour futures mariées, est célibataire depuis que son fiancé l’a abandonnée juste avant leur mariage, deux ans plus tôt. Lors d’un mariage, elle fait la connaissance de Nick, un photographe sympatique et drôle, avec lequel elle s'entend immédiatement bien. Elle est convaincue d’avoir fait la rencontre qu'elle attendait. Quelques jours plus tard, Jenna, une des participantes à son nouveau coaching-mariage, lui présente son fiancé et il s’agit de Nick ! Daniel, le patron de la salle de gymnastique, l’engage pour photographier les lieux. Molly le voit donc régulièrement, mais elle reste très professionnelle. Il ne semble pas très heureux avec sa fiancée, dont l’objectif est d’avoir "le plus beau mariage du monde".