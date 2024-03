Thriller • Fiction étrangère

Après avoir vécu cinq ans en couple, Melissa et Carter se séparent. Melissa est démoralisée mais heureusement, sa meilleure amie, Leslie, refuse de la voir s'apitoyer sur son sort et prend les choses en main. Elle emmène Melissa à la salle de sport. Réfractaire au début, Melissa fait la rencontre de Trey, qui devient son coach personnel. Ils fixent tous les deux un objectif à court terme pour Melissa : retrouver une forme olympique et vaincre sa phobie, le vertige. Melissa fait la rencontre d'Adam, un très séduisant collectionneur dans la galerie dont elle est propriétaire.