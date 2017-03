Colony: découvrez le nouveau look de Sarah Wayne !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Dans Colony, Sarah Wayne joue le rôle d'une résistante, arborant une longue chevelure tirant vers le roux. Mais ce n’est désormais plus le cas aujourd’hui ! Découvrez son nouveau look!

Les beaux jours arrivent, l’occasion pour certains de changer radicalement de look ! C’est le cas de la jolie Sarah Wayne. L’actrice qui joue actuellement le rôle de Katie Bowman dans la série Colony diffusée sur TF1, a décidé de se faire plaisir. Terminé la longue chevelure rousse, la jeune femme a posté sur son compte Instagram un cliché avec sa toute nouvelle coupe de cheveux.

Eh oui ! Sarah Wayne a adopté la tendance du moment : la frange ! Mais pas seulement… Elle a également changé de couleur de cheveux ! Mais à notre grande surprise, il faut reconnaître que ce style lui va à ravir… D’ailleurs ses fans sont complètement « gaga » de son nouveau look : « Tu es beaucoup trop belle », « Comment fais-tu pour être aussi jolie ? » ou encore « Cette photo ressemble à un flashback tant votre coup vous rend plus jeune ».

Une nouvelle apparence bien loin de celle qu'elle affiche dans Colony! L’actrice s’est d’ailleurs confiée à Télé star sur ce qui l’a poussée à jouer dans cette série de science-fiction: « J'ai toujours adoré la science-fiction. Je fais partie de la génération Star Wars. J'ai souvent souhaité faire partie de cet univers. Colony c’est d’ailleurs la première série dans laquelle je tourne et que je peux regarder ! The Walking Dead me faisait trop peur ». Pour rappel, Sara Wayne a interprété le rôle de Lori Grimes dans la série Walkind Dead.





#backtowork #newdo Une publication partagée par Sarah Wayne Callies (@sarahwaynecallies) le 20 Mars 2017 à 17h43 PDT





