Colony : les derniers épisodes font réagir sur les réseaux sociaux

Un Los Angeles occupé par des aliens dans un futur proche, une ville coupée en deux par un mur et des habitants qui s’organisent pour résister : la série américaine Colony avait tous les ingrédients pour retenir l’attention des téléspectateurs et les tenir en haleine jusqu’à la dernière minute.

Petit rappel pour ceux qui n’auraient pas suivi. Une force mystérieuse et extraterrestre a isolé la ville californienne de Los Angeles du reste du monde avec l’aide d’un régime militarisé humain. Le centre-ville est prisonnier d’un mur haut et épais qui a séparé le couple Bowman de l’un de ses trois enfants. Alors que Will, le mari, est forcé de travailler pour le régime en place, sa femme Katie opère en secret pour la Résistance qui s’est organisée. Parallèlement à leurs activités, ils cherchent à retrouver leur fils, resté de l’autre côté du mur.

Hier soir, TF1 a diffusé les quatre derniers épisodes de la première saison de cette série de science-fiction portée par un casting de rêve : Sarah Wayne Callies, Josh Holloway ou encore Peter Jacobson incarnent ainsi des personnages aux multiples facettes. Un casting qui a évidemment séduit les internautes, certains étant impressionnés par la présence de tant d’acteurs de renom au générique.





Attention spoiler alerte ! Quelques téléspectateurs ont également commenté en direct le scénario haletant de ce final inattendu.









D’autres semblaient impatients hier soir. La raison ? Ils devront désormais attendre la diffusion de la saison 2 pour connaître la suite des aventures de Will et Katie Bowman !