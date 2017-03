Colony : ce soir, ne ratez pas la fin de la première saison

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lancée en prime time le 7 mars dernier, la première saison de Colony avec Josh Holloway et Sarah Wayne Callies s’achève ce soir. Ne ratez surtout pas ces quatre derniers épisodes !

Un casting cinq étoiles, une intrigue passionnante, un univers futuriste dans lequel se noue un drame familial, la série Colony qui a débarqué en première partie de soirée le 7 mars dernier sur TF1 a tenu en haleine, de semaine en semaine, les téléspectateurs.

Depuis l’arrivée d’une force mystérieuse, Los Angeles s’est retrouvée isolée du reste du monde. Le couple formé par Katie (Sarah Wayne Callies) et Will Bowman (Josh Holloway) est prêt à tout pour retrouver son fils coincé en dehors de la ville. Will a bien tenté de mettre en place un plan pour partir à sa recherche, mais il est fait prisonnier. Il est alors contraint par Alan Snyder (Peter Jacobson) de collaborer avec les mandataires qui font régner l’ordre dans la ville. Tandis que sa femme s’engage dans la Résistance qui lutte pour mettre fin à l’occupation.

Totalement accrochés à cette histoire captivante pleine de rebondissements, les téléspectateurs ont particulièrement apprécié l’aspect métaphorique de la série qui évoque le monde actuel teinté de référence à la période de l’occupation allemande.

Deux semaines après le début de la série, Colony se prépare à tirer sa révérence. En effet, TF1 va diffuser ce soir à partir de 20h55, les quatre derniers épisodes inédits de cette première saison. A ne surtout pas rater !





Vous pouvez retrouver ci-dessus le replay du dernier épisode diffusé la semaine dernière : L'épisode 6 - Dos au mur.