Colony : une actrice des Frères Scott rejoint le casting de la saison 2

Ecrit pour TF1

On a de cesse de le dire et le répéter, le monde de la télévision est au final très petit. Les transferts d’une série à une autre ne sont pas rares, et les visages restent familiers. Le cas de la série "Colony" est d’ailleurs assez probant. Josh Holloway, qui incarne le personnage principal, était l’un des acteurs incontournables de la série "Lost", de même qu’Amanda Righetti avait fait ses armes pendant des années dans la série à succès "Mentalist".

Et "Colony" a recruté un nouveau visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne NT1 notamment. Pour sa saison 2, la série a en effet décidé de s’adjoindre les services de Bethany Joy Lenz. Oui, l’inoubliable Haley James Scott des "Frères Scott". Attention cependant. Dans Colony, l’actrice est à mille lieues de l’univers créé par Mark Schwahn. Pas de citations philosophiques, de tournées sur les routes, ou d’histoire d’amour digne d’un conte de fées moderne, non dans cette nouvelle série, Bethany Joy Lenz incarne Morgan, ingénieur en informatique et membre de la résistance de Los Angeles. Le rôle avait initialement été attribué à l’actrice Thora Birch, vue notamment dans "American Beauty" avec Kevin Spacey. Mais en raison d’un emploi du temps quelque peu complexe, la jeune femme a dû céder sa place à Bethany Joy Lenz.

Sur les quelques photos dévoilées par la jeune femme sur son compte Instagram, on peut voir l’actrice en tenue davantage de combat, arme à la main, et empruntant notamment les égouts de la ville pour se déplacer sans être vue et attrapée par le régime en place. Et Bethany Joy Lenz semble plutôt bien s’amuser sur le tournage de la série. Sur Instagram, on peut la voir poser aux côtés de Sarah Wayne Callies, Josh Holloway et Meta Golding à plusieurs reprises.





