Colony - Saison 01 Episode 10 - Passer de l'autre côté  

L'équipe de Katie emporte le corps inanimé du Rap pour l'étudier. En route, ils s'aperçoivent que l'autorité est en train de boucler le bloc : les casques rouges sont en alerte, les drones et les vaisseaux des Raps font sauter divers immeubles en représailles. Ils se réfugient à l'atelier des ingénieurs, qui ont les moyens de bloquer le signal du localisateur du Rap. Jennifer passe chercher Will : elle lui apprend la nouvelle et lui annonce que Beau a disparu. Au poste, Helena, chef de cabinet du gouverneur général, relaie l'information et met tous les employés sur le pied de guerre : s'ils ne retrouvent pas l'alien enlevé, Los Angeles risque d'être détruite. Maddie conduit les enfants dans la zone verte, où ils seront en sécurité. Alors qu'ils patientent à la grille, Bram s'éclipse et rejoint Owen pour franchir le mur par en dessous...