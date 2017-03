Colony - Saison 01 Episode 7 - Loyautés  

Maddie entame une relation avec Charlotte et son mari, Nolan. Plus tard, il lui fait à nouveau des avances quand ils sont seuls, mais elle refuse car elle a peur de la réaction de Charlotte. Le lendemain, celle-ci la réassigne à des tâches de secrétariat et la menace de lui enlever son poste et le traitement pour son fils. Maddie confronte Nolan, qui lui confie qu'il préférerait être avec elle. Lindsey donne à Gracie un livre sur "Le plus grand jour", une nouvelle religion qui identifie les hôtes avec le retour du messie. Will et son équipe se rendent à l'adresse que Broussard a donnée en intégrant les casques rouges, mais la maison est piégée et plusieurs soldats sont tués dans l'explosion. Quayle met en doute la loyauté de Katie et ordonne à Broussard de l'éliminer. Il l'emmène dans un coin désert de Griffith Park et l'interroge, mais il la laisse partir. Snyder donne à Will une photo récente de son fils prise dans le bloc de Santa Monica, ce qui prouve qu'il est encore en vie.