Colony - Saison 01 Episode 8 - Haute trahison  

Carlos est en vie, transféré à "L'usine". Helena annonce à Alan la venue du grand administrateur dans le secteur de Los Angeles, à l’occasion du premier anniversaire de l’arrivée. Elle en profite pour rappeler à Snyder qu’elle n’est pas la seule à le trouver laxiste. Le télescope d’Owen fonctionne, mais il manque de netteté. Le professeur montre à Bram qu’il a découvert une sorte de base construite par les Raps, sur la lune. Ce dernier lui propose de lui fournir du matériel plus puissant pour observer la lune, en passant de l’autre côté du mur. Broussard rencontre Eckhart, le chef d’une autre cellule de résistants, qui souhaite s’allier à son groupe pour profiter de leurs compétences militaires, en vue d’une grosse opération. En effet, Eckhart est au courant de la venue d’une personne très haut placée dans le secteur et il projette de l’enlever. Broussard veut d’abord en référer à Quayle. Ce dernier entreprend de contacter Will pour lui proposer un marché en échange de Broussard et de son silence sur l’appartenance de Katie à la résistance. En contrepartie, il souhaite un laisser-passer qui lui permettra de passer au-delà du mur.