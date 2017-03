Colony - Saison 01 Episode 9 - Contre-attaque  

Les commémorations pour le premier anniversaire de l’arrivée se transforment en émeutes. Will et Beau y voient l’occasion rêvée de mettre leur plan à exécution : aller en repérage de l’autre côté du mur afin de préparer leur départ. Pour ce faire, ils prétendent que des rebelles s’y cachent et fomentent des attaques. Se sachant sur la touche, Snyder se laisse convaincre de les y envoyer. Dans le même temps, le mandataire découvre l’existence du tunnel non scellé qui permet de passer de l’autre côté du mur. Grâce à un tableau de valeur qu’elle lui a fait acquérir sans le signaler à l’autorité comme il se doit, Maddie réussit à piéger Charlotte qui est emmenée manu militari par des casques rouges, sous les yeux de Nolan. Katie fait la connaissance d’Eckhart et de sa cellule. Ils ont appris l’arrivée imminente d’une personne importante dans la colonie. Ils organisent son enlèvement en projetant de faire sauter le métro qui transportera leur cible. Katie découvre le livre de propagande que Leslie a donné à Grace. Elle est folle de rage et en fait part à Will. Celui-ci explique à Katie que plus rien n’a d’importance, pas même son engament au sein de la résistance, dont il lui révèle qu’il sait tout, car il a enfin trouvé un moyen de quitter la colonie...