Coluche: 35 ans déjà

Un documentaire proposé par TF1 ProductionDans cette période du 30e anniversaire de la disparition de Coluche, c'est un documentaire exceptionnel que vous propose TF1. "COLUCHE : 30 ANS DEJA" retrace sa vie comme vous ne l'avez jamais vue. Plus de 40 témoignages de proches et de personnalités vous racontent la vie tous azimuts de cet artiste inoubliable. Qui était vraiment Coluche ? Quels sont les secrets qui marquent la carrière de ce personnage infiniment plus complexe que l'image de provocateur qu'il aimait à renvoyer ? Par son désir de réussite, son rêve d'être en haut de l'affiche, il a bouleversé tous les codes : ceux de l'humour évidemment, mais ceux aussi de la société, de la politique et de l'engagement civique. Au cœur d'une société qui connaît le premier choc pétrolier, la naissance du chômage de masse et l'émergence du Front national, Coluche a cristallisé autour de sa personne et de son travail toute la transformation de la fin des années 70 et du début des années 80. Ces changements sociétaux, il les a incarnés dans ses sketchs, véritables satires au vitriol, il les a dénoncés dans sa campagne politique, il les a devancés en créant les Restos du Cœur. Suivi de son vivant après avoir été censuré et mis à l'index par les médias, il a incarné mieux que personne les bouleversements de son époque. Un chemin de croix sous la bannière de l'humour qu'il payera au prix de sa vie privée et de sa santé. Car sous les oripeaux flamboyants du clown se cachait un homme à la sensibilité exacerbée mais aussi d'une grande élégance. C'est cet homme et ses combats publics et intimes que TF1 vous propose de découvrir.COLUCHE : 30 ANS DEJA retrace les moments clés de sa carrière, des instants charnières qui, à chaque fois, révèlent un pan de sa personnalité. Ceux qui l'ont aimé, connu, mais aussi les artistes d'aujourd'hui qu'il a inspirés, livreront leurs témoignages et leurs anecdotes. Accompagnés d'archives très rares et d'images privées exclusives, ils permettront de lever le voile sur la personnalité hors-norme de Coluche. Parmi les proches et personnalités qui ont accepté de témoigner : Laurent BAFFIE, Josiane BALASKO, Guy BEDOS, Tarak BEN AMMAR (producteur), Michèle BERNIER, Fabienne BILAL (amie et commissaire de l'exposition consacrée à Coluche à la Mairie de Paris), Romain BOUTEILLE (fondateur du Café de la Gare), Laurent CABROL, Romain COLUCCI, Véronique COLUCCI, Pierre ETAIX (réalisateur), Maryse GILDAS, Philippe GILDAS, Romain GOUPIL (ami de Coluche), Pierre GRUNSTEIN (producteur et ami de Coluche), Isabelle HUPPERT, Eric JUDOR, Gérard JUGNOT, Martin LAMOTTE, Thomas LANGMANN, Gérard LANVIN, Patrice LECONTE, Maxime LE FORESTIER, Thierry LHERMITTE, Jean-Marie MARION (ami de Coluche), René METGE (son beau-frère), Eddy MITCHELL, Henri NALLET, Fabien NAMIAS, Ludovic PARIS (coiffeur et ami de Coluche), Jeff PANACLOC, Bernard PISANI (son cousin), Jacques RAOULT (ami de Coluche), ROCKY (ami de Coluche), Jacques SEGUELA, SOPRANO, Agnès SORAL, Christian SPILLEMAECKER (secrétaire particulier et ami de Coluche), Philippe STARCK, etc.