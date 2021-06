Séries & Fictions

Un concert de charité à Moscou vire au tragique lorsque des kidnappeurs armés prennent une jeune pop star américaine Vénus et le président russe en otage. Leur salut ne pourra venir que d'un batteur de heavy metal, ancien motard de bad ass et un jeune agent russe du F.S.B. qui devront faire équipe pour riposter. Mais nos deux héros sont sérieusement en infériorité numérique et la situation plus compliquée que prévu lorsque de vieux fantômes de l'Union soviétique font leur apparition.