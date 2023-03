Comme mon fils (Partie 2)

Un petit garçon abandonné par sa mère croise le chemin d’un voyou en cavale qui décide de l’emmener avec lui. Entre des braquages de banque, la menace de la police et l’obligation d’être toujours en mouvement, l’homme et l’enfant vont apprendre à s’aimer et être inséparables comme un père et un fils.