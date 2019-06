Sacrifice: du débarquement à la libération de Paris

Avec les voix de Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie pour libérer l'Europe de l'occupation nazie. Du Jour-J à la libération de Paris, Sacrifice raconte la plus gigantesque opération militaire de tous les temps qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Ce film réunit tous les acteurs du Débarquement dans un récit en temps réel, au travers d'images mises en couleurs, très souvent inédites. Civils, militaires connus ou anonymes et personnages clés comme Kay Summersby, chauffeur et intime du Général Eisenhower, témoignent de ces événements.