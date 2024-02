Comment rencontrer l'âme soeur en 10 leçons

Fiction étrangère • Romance

Cassandra Brand, que tout le monde appelle Cassie, est une jeune et belle femme qui dirige une société de marketing prospère qu’elle a elle-même fondée. Elle vit seule avec son chien Duke. Cependant elle a toujours eu un homme dans sa vie, aucun d’eux n’étant l’homme idéal, y compris Peter, avec lequel elle sort depuis deux ans. Elle s’en convainc et tente d’y remédier grâce au guide du docteur Susie « Comment rencontrer l’âme-sœur » et aux conseils de sa sœur Nadia et de sa mère Gloria. Au mariage de son assistante Dana, elle fait la connaissance de Robert, jeune homme sympathique, responsable événementiel pour la ville de Denver, avec lequel elle fait une séance d’entraînement dans une salle de sports, un pique-nique, une partie de mini-golf ; il l’emmène aussi à un concert de rock et dans un petit restaurant. En parallèle, elle accepte de dîner dans un endroit beaucoup plus chic avec George, un de ses clients. George l’emmène à un concert classique et à un vernissage. Elle doit fair