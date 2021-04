Commissaire Moulin, police judiciaire - S08 E05 - Kidnapping

William Terrano dangereux braqueur multirécidiviste, sort de prison, accueilli par son fils Thierry et deux membres de sa bande, Jacques Mirvin et Fred Angeli. Parallèlement, le Commissaire Moulin découvre une impressionnate planque d'armes dans un parking des beaux quartiers. Il laisse sur place un discret dispositif de surveillance. Le lendemain, un braquage est commis dans une banque. Les malfrats sont tous encagoulés, à l'exception d'une jeune femme qui opère à visage découvert et qui s'avère être la propre fille du commissaire, Marie. Consternation et abattement précèdent de douloureuses interrogations : Marie s'est-elle acoquinée à une bande de voyous ou opère-t-elle contrainte et forcée? Après un passage à son domicile, c'est à cette hypothèse qu'il se ralliera : elle a été kidnappée...