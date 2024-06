Confessions d'une mythomane

Débordée par son travail, Morgan Mason a trop négligé son petit ami Xander, qui lui demande de faire une pause dans leur relation le temps de faire le point sur ses priorités. Riley, collaboratrice et amie de Morgan, lui conseille de partir un mois dans un hôtel où elle déconnectera complètement, y compris des réseaux sociaux qui sont au centre de ses préoccupations puisqu’elle dirige une agence spécialisée dans les médias sociaux. Morgan prend son amie au mot et elle part pour Calm River, un hôtel en Floride où les portables et ordinateurs sont interdits. Mais elle ne remarque pas qu’elle a oublié son trousseau de clés dans le taxi qui l’emmenait à l’aéroport et sa conductrice, Alicia Robertson, habituée à dormir dans sa voiture, profite de l’occasion pour s’installer chez elle.