Acheter un appareil plus facile à réparer grâce à l’indice de réparabilité

Pour adopter une consommation plus durable, favorisez des produits avec un bon indice de réparabilité. Plus l’indice est élevé, plus c’est facile à réparer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/acheter-durable/indice-de-reparabilite