Choisir des produits économes en énergie grâce à l’étiquette énergie

Pour adopter une consommation plus durable, favorisez des produits plus économes en énergie. Le Groupe TF1 vous aide à comprendre l’étiquette énergie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/nouvelle-etiquette-energie-2021