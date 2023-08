Réparez vos produits pour leur prolonger leur durée de vie

Pour adopter une consommation plus durable, faire réparer un produit défectueux permet d’éviter les dépenses inutiles et de produire des déchets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/actualite/je-repare-ou-je-fais-reparer