Contact : la saison 2 débarque sur vos écrans le 12 octobre

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Thomas Adam lit les souvenirs des gens dans les objets. Un donc qui lui a permis de rejoindre son frère Eric à la brigade criminelle d'Aix-en-Provence afin de pouvoir retrouver le meurtrier de leurs parents. C'est dans la peau de ce personnage aux dons de psychométrie que l'on avait découvert Thomas Jouannet dans la série Contact. Après un final "cliffhanger" riche en tensions et en émotions, l'acteur fait son grand retour sur les écrans avec une saison 2, qui débarquera le jeudi 12 octobre, à 21 heures, sur TF1.

Six épisodes de 52 minutes ont été prévus pour cette nouvelle saison qui promet d'être explosive. Victime d'un sniper que son frère avait presque réussi à rattraper, Eric se remet toujours de ses blessures, mais la brigade subit de nouvelles menaces. Il revient donc à Thomas de tout faire pour protéger les siens. Et Thomas Jouannet prévient, son personnage, en ce début de seconde saison, "a la rage", dit-il à TF1. "Il est à la fois désespéré par ce nouvel échec (celui de n'avoir pas réussi à démasquer le sniper, ndlr) et déterminé à résoudre ce mystère".

Fil rouge

L'acteur, sans trop en dire, a fait quelques révélations sur ce que le public peut attendre de cette nouvelle saison. "Beaucoup de choses sont révélées dans ces nouveaux épisodes", indique-t-il ainsi. La volonté principale des deux frères reste de retrouver le meurtrier de leurs parents et de pouvoir également faire la lumière sur la disparition de leur soeur. "Ce fil rouge permet de donner une autre dimension aux personnages", analyse Thomas Jouannet, "et de découvrir qui sont ces deux frères à travers l'histoire de leur famille. Dans un second temps, il sera possible d'en savoir davantage sur la vie privée de Thomas et sur la façon dont il vie avec son don particulier". Rendez-vous donc le 12 octobre prochain !

