Contact - S01 E02 - Episode 2

Pendant 10 ans, Thomas Adam a collaboré avec le FBI en tant que consultant car il a un don : En touchant un objet, il peut voir les souvenirs qu¹on y a déposés... et les secrets qui s¹y cachent. Les objets ont une mémoire. Parfois celle d¹un meurtrier. De retour en France, Thomas se retrouve au coeur des enquêtes que mène son frère, lieutenant de police, et son équipe à Aix-en-Provence, mais aussi au centre d¹une mystérieuse machination qui l’a attiré jusqu’ici. Qui tire les ficelles et que lui veut-on ? Ep 2 : Toujours à la recherche de ceux qui menacent son frère, Thomas aide le commandant Léna Ortiz à traquer le meurtrier d'un homme découvert poignardé au milieu de nulle part.