Une nouvelle série sur le système judiciaire américain arrive sur TF1

C’est une soirée 100% séries qui vous attend à partir du mardi 12 septembre prochain sur TF1. Alors que la chaîne prévoit de diffuser Frequency à partir de 23h25, elle réserve sa première partie de soirée à Conviction, une série qui plonge le téléspectateur dans l’univers du système judiciaire américain.

La série suit les aventures de Hayes Morisson (incarnée par Hayley Atwell), une talentueuse avocate, fille de l’ancien Président des Etats-Unis. Alors que celle-ci se fait arrêter en possession de cocaïne, le procureur de la ville de New York, Connor Wallace (joué par Eddie Cahill), lui propose de faire disparaître les charges qui pèsent sur elle si elle accepte de prendre la direction de l’unité d’intégrité des condamnations, chargée de chasser les erreurs judiciaires. Si Hayes déteste qu’on lui impose quoi que ce soit, elle finit par accepter cette proposition pour éviter un nouveau scandale à sa famille et ainsi compromettre la carrière de sa mère candidate au poste de sénateur. Mais l’équipe lui réserve un accueil très mitigé…

Cette série qui met en scène une héroïne singulière a été créée par la scénariste et productrice Liz Friedman, qui a notamment travaillé sur Dr House. Au casting, on retrouve donc Hayley Atwell (Captain America, Agent Carter…), Eddie Cahill (Don Flack dans Les Experts : Manhattan), Shawn Ashmore (Iceberg dans X-Men, Smallville, Following…) Merrin Dungey (Malcolm, Alias, Brooklyn Nine-Nine), ou encore Emily Kinney (Arrow, Flash, Following, The Walking Dead).

Rendez-vous donc le mardi 12 septembre à partir de 21h00 pour découvrir Conviction.